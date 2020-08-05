Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
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Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi

Son dakika: Ukraynalı model Daria Kyryliuk'ın darbedilmesiyle ilgili Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi.

05.08.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:12

Ünlü manken Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'de geçen 31 Temmuz'da gittiği bir beach clubtan çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini Instagram hesabından paylaştı. Bu gelişme sonrası olayla ilgili soruşturma başlatılırken Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın da bugün görev yeri değiştirildi. Kara, İzmir'e Vali Yardımcısı olarak gönderildi yerine ise Ünal Çakıcı getirildi.

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NE OLMUŞTU?

Tatil için Çeşme'de olan model Daria Kyryliuk, arkadaşlarıyla birlikte turistlik bir mekanın güvenlik görevlileri tarafından darbedildiklerini iddia etti. Instagram hesabından kanlar içinde kalan yüzünün fotoğrafını paylaşan model, kısa sürede gündem oldu. Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Konu hakkında açıklama yapan mekan işletmesi ise iddiaları kabul etmedi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI DA SALDIRIYI KINADI

Momo Beach sahibi Burak Beşer, "Bizde kendimizi ilginç bir karalama kampanyası içinde bulduk. Açıkçası çok şaşkınız. O yüzden açıklama yapma gereği hissettik. Olay işletmemizin dışında ve alakası olmayan yerde gerçekleşmiştir. Olay iki farklı misafir arasında olmuştur. Ne çalışanlarımızla ne de bizimle hiçbir alakası yoktur. İki farklı olay var. Bir tanesi tartışmadan ibaret, bu bizim bildiğimiz tarafı. Bilmediğimiz, buradan çıktıktan sonra. Kendisiyle burada tanıştık arkadaş gruplarıyla da burada tanıştık, defalarca geldiler hiçbirinde bir problem yaşamadılar. Geçen günkü olay bizi üzdü. Olan şeyi söylüyoruz, yalan söylemiyoruz görgü tanıkları şahitler de var bizde hukuksal yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise modelin maruz kaldığını iddia ettiği şiddet için "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Haber Yorumları (14)
DOĞAL: Yok aynı şekilde bi r Türk vatandaşı darp edilse kaymakamın yeri değiştirilir miydi ? Yada birinci sınıf vatandaş 2. Sınıf vatandaş muamelesi mi görüyor ülke insanı yazıklar olsun başka bir şey demiyorum
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ARAZ: En son bahçıvana :)
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ALMANYA: Bir zilli yüzünden asılsız gerekçeyle iş sahibi Hoteli kapatilir kaymakamın yerini değiştir. Maksat birini yargılamış olalımda öyle desinler.. asıl suçlu kim sorun ne orası önemli değil. Bir gariban ı tutup veya suçu üstüne aldırırlar para karşılığı sonrada zanlı yakalandı diye.. üstünede öyle biçimsiz hapis cezası verirler 554 sene. Ve yarın aynı vakaalar Cinayetler bu dandik kanunlarla hapisler dolar. Devletin kasası Euro sonra af getirip salarlar.
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