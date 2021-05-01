Çatıda çalışırken fenalaşıp düşen adam hayatını kaybetti

Çatıda çalışırken fenalaşıp düşen adam hayatını kaybetti Zonguldak'ta çatı işi yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığılan adam hayatını kaybetti.

Çatıda çalışırken fenalaşıp düşen adam hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta çatı işi yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığılan adam hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Terakki Mahallesi dağ yolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre S.Öyaşlı adam arkadaşlarıyla bir binada çatı işi yapmaya başladı. Ardından S.Ö., yoruldum dinlenmek için yere uzandı. Belli bir yerde yatan S.Ö., yattığı yerden kalkmayınca arkadaşları S.Ö'ye bakmaya gitti. Arkadaşları S.Ö'yü uyandırmayınca durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine, olay yer inceleme ekipleri, polis ekipler, sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından S.Ö'nün cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. S.Ö'nin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından sonuca kavuşacağı öğrenildi. Diğer yandan S.Ö ile birlikte çalışan arkadaşlarının ise polis ekipleri tarafından karakolda ifadeleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM