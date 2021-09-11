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Son dakika... Çatak'ta Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top için mevlit okutuldu

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Son dakika... Çatak'ta Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top için mevlit okutuldu

Son dakika haberleri: Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, Samsun'un Havza ilçesinde dualarla anıldı.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, Samsun'un Havza ilçesinde dualarla anıldı.

Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top ailesi tarafından Değirmenüstü Mahallesi'ndeki baba ocağında mevlit okutuldu.

Mevlide katılan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, şehit babası Şevket Top'un elini öperek şehide Allah'tan rahmet diledi.

Kaymakamı Cengiz Nayman da şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise şehitlerin emanetleri için her zaman kapılarının açık olduğunu dile getirdi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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