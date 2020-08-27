Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı
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Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı

Gaziantep'te cezaevinden çıkan koca, iki çocuğunun annesi feci şekilde darp edildikten sonra pencereden aşağı atmaya kalktı. Hastanelik olan talihsiz kadın, tedavisinin ardından sığınma evine yerleştirilirken babası ise yaşananlara isyan etti.

27.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:27

Gaziantep'te 2 çocuk annesi Fatma Betül İ. cezaevinden yeni çıkan kocası Murat İ. tarafından feci şekilde darp edildikten sonra telefonu gasp edildi. Yaşanan olayın ardından talihsiz kadının yüzü ve vücudu tanınmaz hale gelirken, babası Ethem Yılmaz yaşanan olaya tepki gösterdi.

CEZAEVİNDEN ÇIKIP KAPILARINA DAYANDI

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu, gasp, tehdit ve adam yaralama suçlarından mahkum olduktan sonra cezaevinden yeni çıkan Murat İ. uzaklaştırma kararı olduğu halde eşi Fatma Betül İ.'nin evine çocuklarını görme bahanesiyle zorla girdi.

Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı

FECİ ŞEKİLDE DÖVÜP PENCEREDEN ATMAYA KALKTI

Eve girdikten sonra önce eşi Fatma Betül İ.'yi öldüresiye darp eden Murat İ. sonra da pencereden aşağıya atmaya çalıştı. Şüpheli şahıs, daha sonrasında ise karısının cep telefonunu alarak evden kaçtı. Kaçarken de 'Bekle bu sefer gelip seni öldüreceğim' diyerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olayın ardından yüzü ve vücudu yara içinde kalan, tanınmaz hale gelen Fatma Betül İ. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan talihsiz kadın devlet korumasına alınırken, babası ise göz göre göre yaşanan olaya tepki gösterdi.

Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı

"DAHA ÖNCE DE DÖVÜP AŞAĞI ATMIŞTI"

Yaşanan olayın ilk olmadığını ve damadının kızını öldürmeye çalıştığını iddia eden Ethem Yılmaz, "Ben Fatma Betül'ün babasıyım. Murat İ. benim kızımın kocası ve dokuz yıldır evliler. Bu adam daha önce yaptığı olaylardan dolayı iki buçuk yıldır hapisteydi. Denetimli serbestlikle dışarı çıktı. Sonrasında da kızımdan uzaklaştırma kararı olduğu halde zorla eve gelip kızama saldırmış. Telefonunu gasp etmiş ve pencereden aşağı atmaya çalışmış. Çok feci şekilde kızımı her yerinden dövmüş. Bu adam uyuşturucu bağımlısı. Sürekli gelip evde huzursuzluk çıkarıyor. Daha önce de kızıma şiddet uygulayıp aşağı atmıştı. Yine aynı şeyi yapmaya çalıştı. Kızım şuan biraz daha iyi ve devlet korumasında. Ona bunları yapan kocası da az evvel polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. O adamı bırakmasınlar, cezasını çeksin" diye konuştu.

SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Kocasından gördüğü şiddet üzerine eve gelen yetkililer Fatma Betül İ'yi kadın sığınma evine yerleştirirken, firari Murat İ'nin ise karısına sürekli şiddet uyguladığı için uzaklaştırma aldığı öğrenildi.

Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
ADA: Elleri kırılsın
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