Son dakika! ÇANAKKALE Mavriya açıklarında arızalanan teknedeki 8 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı Bir son dakika haberine göre Mavriya açıklarında arızalanan teknedeki 8 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardıÇANAKKALE'de Tavşan Adası olarak da bilinen Mavriya Adası yakınlarında motor ve dümen arızası yaparak sürüklenmeye başlayan özel teknedeki 8 kişinin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Mavriya açıklarında arızalanan teknedeki 8 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

ÇANAKKALE'de Tavşan Adası olarak da bilinen Mavriya Adası yakınlarında motor ve dümen arızası yaparak sürüklenmeye başlayan özel teknedeki 8 kişinin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Çanakkale merkezine bağlı Kepez Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Birol Arslan'ın da aralarında bulunduğu toplam 8 kişi, 12 metre uzunluğundaki 'Superisi-17' isimli özel tekneyle gezintiye çıktı. Davut Yalçın'a ait tekne, saat 14.00 sıralarında Tavşan Adası olarak da bilinen Mavriya Adası yakınlarında motor ve dümen arızası yaptı. Tekne sürüklenmeye başlayınca içindekiler telefon ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayıp, yardım talep etti. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekibi yetişti. Sahil Güvenlik Botunun yedeğine alınan tekne, Bozcaada Limanı'na çekti. Teknedekiler, feribot ile Çanakkale'ye döndü.

Kaynak: DHA