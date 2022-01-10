Son dakika! Çanakkale'deki kazada ölen 5 kişinin içinde bulunduğu araç güvenlik kamerasında - Haberler
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Son dakika! Çanakkale'deki kazada ölen 5 kişinin içinde bulunduğu araç güvenlik kamerasında

Son dakika! Çanakkale'deki kazada ölen 5 kişinin içinde bulunduğu araç güvenlik kamerasında
AA / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, içerisindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği otomobile benzin istasyonunda yakıt alınması ve sürücünün son anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, içerisindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği otomobile benzin istasyonunda yakıt alınması ve sürücünün son anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Birkan Gugul'un (43), idaresindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil ile kazadan bir süre önce, olay yerine yakın benzinciye geldiği ortaya çıktı.

Yakıt alan Gugul'un görevliye para vermesi ve daha sonra araca binmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Gugul araca bindiği sırada otomobilin sol arka kapısının açıldığı görülüyor.

Olay

Balıklıçeşme köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Birkan Gugul idaresindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden T.K'nın kullandığı 31 DM 094 plakalı tıra arkadan çarpmıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Birkan Gugul ile beraberindeki Hasan Tahsin Ergün (28), Damla Aytaş (20), İlknur Arslan (22) ve Eda Ertekin (20) hayatını kaybetmişti.

AA / Serten Akkaya - Son Dakika Haberleri

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