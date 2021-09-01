Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
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Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını

Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINIÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyünde orman yangını çıktı.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyünde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde iddiaya göre, ev inşaatı sırasında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımlar ormana sıçradı. Saat 15.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Görüntü dökümü:

--------------------------------Orman yangınından görüntüler.Haber-Kamera: Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale),

 


Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal

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