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Son Dakika | Çanakkale'de destan yazan şehitlerin mezarları ihya ediliyor

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberine göre Çanakkale'de destan yazan şehitlerin mezarları ihya ediliyor Çanakkale Savaşları'nda tarih yazan şehitlerin mezarları gün yüzüne çıkarılıyor.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de destan yazan şehitlerin mezarları ihya ediliyor

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları'nda tarih yazan şehitlerin mezarları gün yüzüne çıkarılıyor.

19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Conkbayırı'nda mermilerinin bittiğini söyleyen askerlere süngü taktırarak, "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" emrini verdi. Süngü hücumuyla düşmana geçit şehitlerin gerçek mezarları, son yıllarda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından tespit edilip, ihya edilmeye başlandı. Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 57'nci Alay Şehitliği'ne ve Conkbayırı'na giden yol üzerinde yapılan jeofizik radar ile yapılan çalışmalarda Süngübayırı Şehitliği 985 metre kare, Albayraksırtı Şehitliği ise 2640 metre kare alanda tespit edildi. Şehitliklerde anıt, Türk bayrağı, savaşta askerlerin taktığı 'Enveriye' adı verilen doğal taşlardan yapılmış ve üzerlerinde hilal olan mezar taşları, bilgilendirme yazısı ve yürüyüş yolları yer alacak.

Son Dakika | Çanakkale'de destan yazan şehitlerin mezarları ihya ediliyor

Son Dakika | Çanakkale'de destan yazan şehitlerin mezarları ihya ediliyor

Son Dakika | Çanakkale'de destan yazan şehitlerin mezarları ihya ediliyor

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Son Dakika Haberleri

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