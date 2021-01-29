Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

29.01.2021 10:22 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:27
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan Mürsel Meracıoğlu'nu (40) arama çalışmaları, 3'üncü günde yeniden başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan Mürsel Meracıoğlu'nu (40) arama çalışmaları, 3'üncü günde yeniden başlatıldı. Meracıoğlu'nun beraberinde bulunan evli ve 2 çocuk annesi Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) dün cansız bedenine ulaşıldı. 

Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, çarşamba sabahı işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak, kayboldu. Bunun üzerine barajda başlatılan arama çalışmalarının dünkü ikinci gününde kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Gün boyu devam eden kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. 5 bot ile devam eden arama çalışmalarında, rov robotu, sonar cihazı, su altı görüntüleme cihazı ve manyotemetre cihazı kullanılıyor. Yüzer iskeledeki ekip ise dip tarama cihazıyla arama yapıyor. Ayrıca dronla da baraj göleti zaman zaman taranırken, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen komandolar da bugün barajın kıyı şeridinde arama yapıyor.

Soğuk hava nedeniyle zor şartlar altında devam eden arama çalışmalarının yapıldığı bölgede bir Kızılay çadırı kuruldu. Ayvacık Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalara katılan ekiplere, ısınmaları için çorba ve çay servisi yapılıyor.

Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Guy Ritchie Jason Statham Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Erol Bulut Okan Buruk Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kavga Yangın Sakarya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 10:40:05. #1.14#
title