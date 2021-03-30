Son Dakika | Çanakkale Belediyesi 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını geçici olarak kullanıma kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Çanakkale Belediyesi 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını geçici olarak kullanıma kapattı

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel
Son Dakika | Çanakkale Belediyesi 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını geçici olarak kullanıma kapattı

Gelen son dakika haberine göre Çanakkale Belediyesince 65 yaş ve üstü kişilere verilen toplu taşıma ulaşım kartları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Çanakkale Belediyesince 65 yaş ve üstü kişilere verilen toplu taşıma ulaşım kartları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çanakkale'nin son açıklanan risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer aldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda salgın yayılımının önlenmesi için alınan tedbirlerin söz konusu olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Kentimizin, yapılan son değerlendirmeler kapsamında kırmızı renkli, çok yüksek riskli iller arasında yer almasından dolayı 65 yaş ve üzeri kentlilerimizin toplu taşıma ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Adrian Bahar Candan Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Çanakkale Belediyesi 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını geçici olarak kullanıma kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 22:07:36. #1.15#
title