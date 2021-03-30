Son Dakika | Çanakkale Belediyesi 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını geçici olarak kullanıma kapattı

Gelen son dakika haberine göre Çanakkale Belediyesince 65 yaş ve üstü kişilere verilen toplu taşıma ulaşım kartları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Çanakkale Belediyesince 65 yaş ve üstü kişilere verilen toplu taşıma ulaşım kartları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çanakkale'nin son açıklanan risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer aldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda salgın yayılımının önlenmesi için alınan tedbirlerin söz konusu olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Kentimizin, yapılan son değerlendirmeler kapsamında kırmızı renkli, çok yüksek riskli iller arasında yer almasından dolayı 65 yaş ve üzeri kentlilerimizin toplu taşıma ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay