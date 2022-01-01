Son dakika haberi | Çaldıkları otomobille polisten kaçarken kaza yaptılar - Haberler
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Son dakika haberi | Çaldıkları otomobille polisten kaçarken kaza yaptılar

Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... IĞDIR'da 3 kişi, çaldıkları araçla polisten kaçarken kaza yaptı.

IĞDIR'da 3 kişi, çaldıkları araçla polisten kaçarken kaza yaptı. Polis, devrilen otomobilden yara almadan çıkıp kaçan şüphelileri arıyor.

Topçular Mahallesi'nde, park halindeki Alihan Karadağ'a ait 63 AAV 377 plakalı otomobil çalındı. Karadağ'ın ihbarı üzerine polis, soruşturma başlattı. Cadde ve sokaklarda devriye gezen polisler, çalıntı olarak ihbar edilen otomobili görüp takibe aldı. Polisi fark eden şüpheliler kaçarken Emek Mahallesi'ne girişte kaza yaptı. Devrilen otomobilden yara almadan çıkan 3 kişi kaçtı.Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Son dakika haberi | Çaldıkları otomobille polisten kaçarken kaza yaptılar

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Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Son Dakika Haberleri

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