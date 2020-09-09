Son Dakika: Çağlayan Adliyesi iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! 4 kişi gözaltına alındı Son dakika: İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nin önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma yaşandı. Polis çevredeki vatandaşlara "yere yatın" ve "dışarıda kimse kalmasın herkes içeri geçsin' uyarısında bulundu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu 4 kişi gözaltına alındı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Alınan bilgiye göre, adliye önündeki özel otopark alanında, bir davanın tarafları olan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Olayla ilgili şüpheli 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin adliye önündeki önlemleri sürüyor.