Son Dakika: Çağlayan Adliyesi iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! 4 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Çağlayan Adliyesi iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika: İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nin önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

09.09.2020 17:00 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:39

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma yaşandı. Polis çevredeki vatandaşlara "yere yatın" ve "dışarıda kimse kalmasın herkes içeri geçsin' uyarısında bulundu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu 4 kişi gözaltına alındı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Alınan bilgiye göre, adliye önündeki özel otopark alanında, bir davanın tarafları olan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken.

Son Dakika: Çağlayan Adliyesi iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! 4 kişi gözaltına alındı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili şüpheli 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin adliye önündeki önlemleri sürüyor.

Son Dakika: Çağlayan Adliyesi iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! 4 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Çağlayan Adliyesi iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! 4 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları (4)
KIBRIS GAZISI: polis arkadaslar halkin can güvenligini devleti yok sayan bu pislikleri caninizi ortaya koyarak sag yakalamaya calismayin, ruhsatlida olsa birakin sokakta catismayi silah göstermek bile suctur eli silahli sehir eskiyasina acimayin imha edin göreceksiniz bir kac ay icinde sokak catismalari biter bunlar güc ve cesareti cürümüs olan adalet ve yargi sisteminden aliyorlar siz caninizi ortaya koyup sag yakalayip adalete teslim ediyorsunuz onlarda kanunlari istismar ederek tekrar sokaga saliyorlar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MUHALİF: Adalet olmassa olacağı bu.
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
NECMETTİN YÖRÜK: Işte AF budur .toplumu icten kemirir çürütür bitirir
Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy Nilperi Şahinkaya
Spor Erkan Kamat Gökhan Töre Lionel Messi Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Son Dakika: Çağlayan Adliyesi iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! 4 kişi gözaltına alındı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 17:42:35. #1.14#
title