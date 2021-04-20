Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti

Son dakika: Orta Afrika ülkesi Çad'da, dün tekrardan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan İdris Debi Itno, cephe hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti. Ordu Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Egemen halkını savunurken son nefesini savaş alanında verdi" ifadelerine yer verdi.

Orta Afrika ülkesi Çad'da cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno kazanmış, 6. kez aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Itno, yüzde 79,32'lik oy oranıyla dün seçimin galibi olmuştu. Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

ORDUYU KOMUTA EDİYORDU

Çad ulusal ordusunun ulusal radyo aracılığıyla duyurduğu ölümde, Cumhurbaşkanı İdris Debİ kuzeydeki isyancılara karşı orduyu komuta ederken çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Debi'nin zafer konuşması yapması beklenirken, Çad askerlerini ziyaret ederek ön saflarda yer almayı tercih ettiği aktarıldı.

"SON NEFESİNİ SAVAŞ ALANINDA VERDİ"

Ordu Sözcüsü General Azem Bermandoa Agouna, 68 yaşındaki Debi'nin 'egemen halkını savunurken son nefesini savaş alanında verdiğini' söyledi.

OYLARIN BÜYÜK BİR KISMINI ALDI

7 milyon 300 bine yakın seçmenin bulunduğu Çad'da, 11 Nisan'da yapılan seçimlere katılım oranı ise yüzde 64,81 oldu. Ülkeyi 30 yıldan uzun süredir yöneten Itno, geçerli 4 milyon 723 bin 240 oyun 3 milyon 663 bin 431'ini alırken, en yakın rakibi Albert, 476 bin 464 oy, Lydie ise 145 bin 867 oy almıştı.

1990'DAN BU YANA ÜLKEYİ YÖNETİYORDU

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu, mevcut Cumhurbaşkanı Idris Debi Itno'nun, rakiplerine gözdağı vermek için şiddete başvurduğu ileri sürülürken, diğer adaylar Ngarledjy Koji-Yorongar Le Moiban ve Bongoro Bebzoune Theophile de boykot çağrısı yaparak adaylıktan çekildiklerini açıklamıştı.







