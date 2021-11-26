Son dakika... Büyükşehir'de doğalgaz yatırım toplantısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Büyükşehir'de doğalgaz yatırım toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika... Büyükşehir'de doğalgaz yatırım toplantısı

Son dakika habere göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde 16 ilçe belediye başkanı ve temsilcilerinin katıldığı doğal gaz yatırım toplantısı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde 16 ilçe belediye başkanı ve temsilcilerinin katıldığı doğal gaz yatırım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Başkanlık Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 16 ilçe belediye başkanı ve temsilcileri bölgelerine ilişkin doğal gaz durumlarını gündeme getirdi.

Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız, ilçe belediye başkanları ile birlikte her ilçeyi ayrı ayrı değerlendirdi ve planlamalardan bahsetti. Toplantıya, ilçe belediye başkanları ve temsilcilerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetiminde yer aldığı, Büyükşehir Belediyesi'nin de ortağı olduğu Kayserigaz'ın önümüzdeki yıllarda yatırımlarının koordinasyon ve organizasyonu da masaya yatırılırken, doğru zamanda, doğru planlama ile yatırımların hayata geçirilmesi hedefleniyor. - KAYSERİ

Son dakika... Büyükşehir'de doğalgaz yatırım toplantısı

Son dakika... Büyükşehir'de doğalgaz yatırım toplantısı

Son dakika... Büyükşehir'de doğalgaz yatırım toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title