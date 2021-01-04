Son dakika! Büşra'nın yorgun mermiyle ağır yaralanmasına 1 gözaltı (2)
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Son dakika! Büşra'nın yorgun mermiyle ağır yaralanmasına 1 gözaltı (2)

04.01.2021 17:56 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:00
Son dakika! Büşra'nın yorgun mermiyle ağır yaralanmasına 1 gözaltı (2)

Son dakika haberler... ŞÜPHELİ TUTUKLANDIOlayın yaşandığı gün havaya silahla ateş açtığını itiraf eden ve polisin yoğun çalışması sonucu tespit edilerek gözaltına alınan Ömer Kaya, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın yaşandığı gün havaya silahla ateş açtığını itiraf eden ve polisin yoğun çalışması sonucu tespit edilerek gözaltına alınan Ömer Kaya, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

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