Son dakika: Bursa Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle dereye uçtu

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Edinilen son dakika gelişmesine göre Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle dereye uçtuBURSA'da polisin 'dur' ihtarını dikkat almayıp kaçan sürücü Mehmet Atilla A. (39), otomobiliyle dereye uçtu.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle dereye uçtu

BURSA'da polisin 'dur' ihtarını dikkat almayıp kaçan sürücü Mehmet Atilla A. (39), otomobiliyle dereye uçtu. Kazada, hafif yaralanan şüpheliler ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisten kaçtığını inkar eden sürücü Bizi kovalayan hasmımızdır. Hasmından kaçan adam gevşektir. Sen hasmım mısın senden kaçayım dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı