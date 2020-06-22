Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybeden engelli Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba ikinci evlat acısını yaşadı. 2016 yılında da bir oğlunu toprağa veren baba, "Kader'i bulduğumuzda odanın içinde vefat etmişti. Afete önceden tedbir almazsan olacağı bu. Atalarımız 'dere kıyısına ev yapma' demiş" ifadelerini kullandı

Bursa'da dün aksam üstü etkili olan sağanak yağışlar, Kestel ilçesinde sele dönüştü. Selde engelli kızı Kader Akbaba'yı kaybedeb baba Recep Akbaba olay anını anlattı. Akbaba, Dudaklı Mezarlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 çocuk babası olduğunu ancak 2016 yılında da bir oğlunu toprağa verdiğini söyledi.

"55 YILDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Şimdi de engelli kızı Kader'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Akbaba, "Kader'i bulduğumuzda odanın içinde vefat etmişti. Afete önceden tedbir almazsan olacağı bu. Atalarımız 'dere kıyısına ev yapma' demiş. Bizim evimiz de dere yatağındaydı ama ben 55 yıldır böyle bir şey görmedim." dedi. Akbaba, böyle bir olaya daha önce mahallede hiç kimsenin rastlamadığını ifade etti.

"BEN DE SELE KAPILDIM AMA SADECE KIZIMI DÜŞÜNDÜM"

Dağlarda çok gezdiğini, şiddetli sellerin indiğini gördüğünü belirten Akbaba, "Kalbime doğuyordu ama çaresiziz. Ben de sele kapıldım ama sadece kızımı düşündüm. Bir daha gelemedim. Eşimle kurtulacağımızı anladık. Bir sandalye gibi bir şeyin üzerinde kayık gibi gittim. Evimiz zemin kattı, kapıdan sel girdi. Önceden böyle şeylere tedbir alınsa böyle bir şey olmaz." diye konuştu.

Kaynak: AA