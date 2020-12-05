Son Dakika | Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu
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Son Dakika | Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu

05.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:06
Son Dakika | Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu

Son dakika haberlerine göre Bursa'da trafiğin yoğun olduğu yola atlayan kedi, zincirleme kazaya sebep oldu.

Bursa'da trafiğin yoğun olduğu yola atlayan kedi, zincirleme kazaya sebep oldu. 4 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 22 Kasım günü İzmir Yolu Caddesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aniden yola atlayan kediye çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen otomobil, yavaşlayan otomobile çarptı. Aynı yöne giden iki otomobil de diğer araçlarla aynı kazaya karıştı. Can kaybının yaşanmadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - BURSA

Son Dakika | Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu
Son Dakika | Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu
Son Dakika | Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu
Son Dakika | Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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