Son Dakika | Bursa'da nefes kesen takip...Polis kaçan hırsızı böyle yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Bursa'da nefes kesen takip...Polis kaçan hırsızı böyle yakaladı

10.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:07

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da nefes kesen takip...Polis kaçan hırsızı böyle yakaladı Bursa polisi, "dur" ihtarına uymayan hırsızları dakikalarca kovaladı, havaya uyarı atışı yaparak 15 dakikada yakaladı Hırsızların polisten kaçma anı kameralara yansıdı Bursa'da film sahnelerini aratmayan hırsız polis...

Bursa'da nefes kesen takip...Polis kaçan hırsızı böyle yakaladı

Bursa polisi, "dur" ihtarına uymayan hırsızları dakikalarca kovaladı, havaya uyarı atışı yaparak 15 dakikada yakaladı

Hırsızların polisten kaçma anı kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da film sahnelerini aratmayan hırsız polis kovalamacası kameralara yansıdı. Otomobil hırsızlarının peşine düşen polisler, şüphelilerin kaçtığı aracı sıkıştırınca aracı bırakıp kaçmaya çalışan 2 kişi Bursa caddelerinin altını üstüne getirdi. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Havaya ateş açan polisler, zanlılardan ikisini kısa sürede etkisiz hale getirmeyi başardı.

Bursa polisi son günlerde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi.

Nefes kesen kovalamaca merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu'ndaki bir alışveriş merkezi önünde yaşandı. Hırsızlık yaptıkları öne sürülen iki kişiyi fark eden polis nefes kesen takip başlattı.

Takip sonucu yakalanacağını anlayan 2 şahıs, kaçmaya başladı. Mudanya Caddesi üzerinde kaçan şüphelileri kovalayan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Taksiye binip kaçmak istedi bir başka taksi yolunu kesti

Kaçan şüphelilerden biri alışveriş merkezi önünde bulunan bir taksiye binerek kaçmak istedi. Taksinin hareket ettiği sırada bir başka taksi sürücüsü aracının şüphelinin bulunduğu taksinin önüne çekip yolunu kesti. Polis ekipleri taksinin içerisindeki şüpheliyi kıskıvrak yakalayıp etkisiz hale getirdi. Diğer kaçan şahsı da AVM'nin kapısı önünde yakalayan ekipler yere yatırıp ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Polis merkezine götürülen şüpheliler adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Son Dakika | Bursa'da nefes kesen takip...Polis kaçan hırsızı böyle yakaladı
Son Dakika | Bursa'da nefes kesen takip...Polis kaçan hırsızı böyle yakaladı
Son Dakika | Bursa'da nefes kesen takip...Polis kaçan hırsızı böyle yakaladı
Son Dakika | Bursa'da nefes kesen takip...Polis kaçan hırsızı böyle yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN

İlgili Haberler

Son Dakika | Ehliyetsiz sürücüyü jandarma drone ile havadan böyle yakaladı
Son Dakika | Ehliyetsiz sürücüyü jandarma drone ile havadan böyle yakaladı
- Dur ihtarına uymayan suç makinalarına nefes kesen operasyon
- Dur ihtarına uymayan suç makinalarına nefes kesen operasyon
Bolu'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Bolu'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Lütfi Elvan Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Samatta Erol Bulut Pierre Webo Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Bursa'da nefes kesen takip...Polis kaçan hırsızı böyle yakaladı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 11:07:47. #1.15#
title