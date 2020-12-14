Son dakika... Bursa'da, metruk binada çıkan yangında bir kişi yaralandı

Son dakika habere göre BURSA'nın İznik ilçesindi metruk binada çıkan yangında, bir kişi yaralandı.

BURSA'nın İznik ilçesindi metruk binada çıkan yangında, bir kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında İznik ilçesi Selçuk Mahallesi'ndeki metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, Ali Gündüz (66) uzun süredir kullanılmayan tek katlı metruk binada yaşamaya başladı. Ali Gündüz, akşam saatlerinde ısınmak için ateş yaktığı sırada, alevler bina içindeki eşyalara sıçradı. Hızla yayılan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Bu sırada yangını söndürmeye çalışan Ali Gündüz, alevlerin arasında kalarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye , polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri yaralanan Ali Gündüz'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Ali Gündüz, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN