Köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Merkez Yıldırım ilçesinde Mimarsinan Kavşağı'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre genç kız batçık (trafiği rahatlatmak amacıyla yapılan köprülü kavşaklara verilen isim) üstüne çıkarak kendini atmak istedi. Genç kızı görenler durumu polis, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Kısa sürede gelen ekipler genç kızı ikna etmeye çalıştılar. Ama genç kız ikna olmadı. Yoğun uğraşlar sonucu genç kızın bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri genç kızı çıktığı yerden tutarak kurtardı.

OLAY ANI KAMERADA

Çevredeki vatandaşlar ise cep telefonlarını çıkararak görüntü çektiler. Vatandaşlar genç kız kurtarıldıktan sonra polis ekiplerini alkışladı. Genç kız tedavi edilmek üzere Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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