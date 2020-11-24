Son Dakika | Bursa'da evde patlama
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Son Dakika | Bursa'da evde patlama

24.11.2020 10:14 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:53
Son Dakika | Bursa'da evde patlama

Son dakika haberi: BURSA'da dün akşam saatlerinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

BURSA'da dün akşam saatlerinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Evdeki patlamadan yara almadan kurtulan 2'si kadın 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Cemre Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmandaki bir daireden patlama sesi duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri patlamanın olduğu daireye girdi. Ekipler, evden barut kokusu geldiğini ve salon kısmının hasar gördüğünü tespit etti. Bunun üzerine evdeki Nur A. (23), Şebnem A. (27) ve Oğuzhan B.(33) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, çok sayıda kovan ve silah yapımında kullanılan çeşitli makineler ele geçirildi. Olay yeri İnceleme ekipleri, evdeki patlamanın nedenini bulmak için çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Patlamanın ardından gözaltına alınan Nur A., Şebnem A. ve Oğuzhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'Evdeki patlamanın sebebi neydi?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Şüphelilerden Oğuzhan B.'nin gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince maskeyle yüzünü tamamen kapatması dikkat çekti.

Son Dakika | Bursa'da evde patlama
Son Dakika | Bursa'da evde patlama
Son Dakika | Bursa'da evde patlama
Son Dakika | Bursa'da evde patlama
Son Dakika | Bursa'da evde patlama
Son Dakika | Bursa'da evde patlama
Son Dakika | Bursa'da evde patlama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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