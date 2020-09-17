Son dakika... Bursa'da El Nusra Terör Örgütü üyesi 1 kişi yakalandı Son dakika habere göre Bursa'da yapılan operasyonda El Nusra Terör Örgütü üyesi 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da yapılan operasyonda El Nusra Terör Örgütü üyesi 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından El Nusra Terör Örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 37 yaşındaki S.E. merkez Osmangazi İlçesinde bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.E.'nin, terör örgütünde emirlik yaptığı ve Bursa iline gelerek gizlendiği öğrenildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzemeye el konuldu. Sorgulanmak üzere karakola götürülen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA