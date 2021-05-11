Son Dakika | Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu
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Son Dakika | Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu

İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu Bucak Çamlık Köyü Sahil Mahallesi'nde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kontrol altına alındı.

Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu

BURDUR - Bucak Çamlık Köyü Sahil Mahallesi'nde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kontrol altına alındı.

Burdur'un Bucak İlçesine bağlı Çamlık Köyü, Sahil Mahallesi, Değirmendere Mevkiinde henüz çıkış sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz ile 80 kişilik yangın müdahale ekibi katıldı. Köylülerin de müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1.4 hektar alan kül olurken yangının çıkış nedeni ile ilgili kolluk kuvvetleri soruşturma çalışması başlattı. Köylülerin ve ekiplerin sıkı çalışması sonucu söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapıldı.

Son Dakika | Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu
Son Dakika | Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu
Son Dakika | Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu
Son Dakika | Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu
Son Dakika | Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu
Son Dakika | Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu
Son Dakika | Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu
Son Dakika | Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu
Son Dakika | Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu
Son Dakika | Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu
Son Dakika | Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu
Son Dakika | Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu
Son Dakika | Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu
Son Dakika | Burdur'da orman yangını... 1.5 hektar alan kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA

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