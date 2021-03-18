Son dakika! BURDUR Avukatlardan öldürülen meslektaşları için açıklama
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Son dakika! BURDUR Avukatlardan öldürülen meslektaşları için açıklama

18.03.2021 01:20 | Son Güncelleme: 18.03.2021 01:28

Gelen son dakika haberlerine göre Avukatlardan öldürülen meslektaşları için açıklamaBurdur'da avukatlar meslektaşları Ersin Kaplan'ın haciz işlemi için gittiği evde öldürülmesini protesto etti.

Avukatlardan öldürülen meslektaşları için açıklama

Burdur'da avukatlar meslektaşları Ersin Kaplan'ın haciz işlemi için gittiği evde öldürülmesini protesto etti.

Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik ve baroya bağlı avukatlar, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde avukat Ersin Kaplan'ın haciz işlemi için gittiği evde öldürülmesini protesto etti. Burdur Adliyesi önünde toplanan avukatlar adına basın açıklaması yapan Gedik, "Avukat Ersin Arslan görevi sırasında saldırıya uğrayarak ne yazık ki öldürüldü. Genç meslektaşımızın ölümünden dolayı acımız, üzüntümüz ve isyanımız büyüktür. Artık yeter, avukata dokunma. Avukata, doktora, kadına, gazeteciye saldırıyor ve öldürüyorsunuz. Daha ne kadar öleceğiz. Evet, dün hayatını kaybeden genç meslektaşımız avukat Ersin Arslan'a tekrar Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü ve başsağlığı diliyoruz. Saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için davanın takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

Basın açıklamasına katılan avukatlar alkışlarla protesto ettikten sonra dağıldı.

Son dakika! BURDUR Avukatlardan öldürülen meslektaşları için açıklama
Son dakika! BURDUR Avukatlardan öldürülen meslektaşları için açıklama
Son dakika! BURDUR Avukatlardan öldürülen meslektaşları için açıklama
Son dakika! BURDUR Avukatlardan öldürülen meslektaşları için açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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