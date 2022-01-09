Son dakika! Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

BUENOS Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçası devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.

Minas Gerais İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Kaybolan kişi sayısının da 3 olduğu, kayıp kişilerin kayanın doğrudan üstüne düştüğü Jesus isimli teknede bulunduğu kaydedildi.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle durdurulan arama çalışmalarının yarın devam edeceği bildirildi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden 3 kadın, 4 erkeğin kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Capitolio kentinde bulunan Furnas Gölünde, turistlerin tekne gezintisi yaptığı sırada dev bir kaya parçası oradan geçen teknelerin üzerine devrilmişti.

Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan kazaya neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.

Uzmanlar kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle veya Minas Gerais'in son günlerde şiddetli sağanaklara maruz kalmasının tetiklediği erozyon nedeniyle düştüğünü tahmin ediyor.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

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