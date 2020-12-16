Son dakika... Bolu'da vatandaşlardan polise çiçek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Bolu'da vatandaşlardan polise çiçek

16.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:48
Son dakika... Bolu'da vatandaşlardan polise çiçek

Son dakika haberleri: BOLU'da, bir araya gelen bir grup vatandaş, pandemi günlerinde zorlu çalışma şartları ve maske cezaları sırasında sık sık mukavemet gösterilen polisleri karakolda ziyaret edip, çiçek takdim etti.

BOLU'da, bir araya gelen bir grup vatandaş, pandemi günlerinde zorlu çalışma şartları ve maske cezaları sırasında sık sık mukavemet gösterilen polisleri karakolda ziyaret edip, çiçek takdim etti. 

Kentte vatandaşlar, polise mukavemet edenlere tepki göstermek ve polise desteklerini bildirmek amacıyla Bolu Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Grup adına Mahmut Alan, çiçeği Polis Merkezi Amiri Başkomiser Etem Çakır'a verdi. Polis merkezinin bahçesinde, maske ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilen ziyarette Mahmut Alan, "Polisler bizim göz bebeğimiz. Böyle ölümcül bir hastalıkla mücadele hem sağlıkçılarımız hem polislerimiz ağır koşullarda görev yapıyorlar. Mesela bir olay yaşanıyor ve polisimiz hastalık demeden müdahale ediyor. Son zamanlarda polisimize çok kötü davranışlar sergilendiğini görüyoruz. "Yok seni sürdürürüm. Yok seninle görüşeceğiz. Eniştemi arıyorum" gibi görüntülere çok tepkiliyiz. Türk milleti olarak polisimizin yanındayız. İyi ki varsınız. Bu kötü örnekleri biz kabul etmiyoruz" dedi.

Başkomiser Etem Çakır ise, "Bize verdiğiniz destekler için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizler halkın huzurunu korumak için 24 saat hizmeti aşk ve şevkle yapıyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz." diye konuştu.

Son dakika... Bolu'da vatandaşlardan polise çiçek
Son dakika... Bolu'da vatandaşlardan polise çiçek
Son dakika... Bolu'da vatandaşlardan polise çiçek
Son dakika... Bolu'da vatandaşlardan polise çiçek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Kayseri'de, eksi 2 derecede görev yapan polislere vatandaştan çay ve poğaça ikramı
Son dakika haberi | Kayseri'de, eksi 2 derecede görev yapan polislere vatandaştan çay ve poğaça ikramı
Son dakika haberi... Bolu'da, Kovid-19 denetimi yapan polislere çiçekli destek
Son dakika haberi... Bolu'da, Kovid-19 denetimi yapan polislere çiçekli destek
Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Gülben Ergen Defne Samyeli Haluk Bilginer
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Ali Palabıyık Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Bolu'da vatandaşlardan polise çiçek | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:16:14. #1.15#
title