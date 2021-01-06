Son Dakika! Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanma çağrılarına karşı valilik harekete geçti! Gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Son dakika! Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına karşılık İstanbul Valiliği harekete geçti. Açıklamada bulunan Vali Ali Yerlikaya, "Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklandı" dedi.

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması başta üniversite öğrencileri olmak üzere bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Bu tepkiler protesto gösterilerine dönerken, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrıları yapıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Valiliği Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını açıkladı.

"HER TÜRLÜ TOPLANTI, GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAKLANMIŞTIR"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır. Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır" dedi.





Vali Yerlikaya açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Değerli Hemşehrilerim, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır.

Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır.

Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir"