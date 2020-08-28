Boğaz'a karşı koronavirüs partisi İstanbul'da toplanan bir grup koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, Boğaz manzaralı mekanda çılgınca eğlendi.

İstanbul'da toplanan bir grup koronavirüs önlemlerini umursamayarak eğlence düzenledi. Sosyal mesafenin olmadığı, katılımcıların maske takmadığı partiye katılanlar o anları cep telefonlarının kameraları ile kaydetti. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

MASKE KURALINA UYAN OLMADI

İstanbul Boğazı'nda bulunan bir mekanda dün gece saatlerinde parti düzenlendi. Partiye katılanların müzik eşliğinde eğlenirken sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüntülere yansıdı. Koronavirüs salgınına rağmen düzenlenen partiye katılanlar o anları telefonlarının kameraları ile kaydetti. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

Kaynak: DHA