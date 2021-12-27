Rüşvet aldığı anlar kameraya yakalanan vergi dairesi müdürü gözaltına alındı

Bodrum Vergi Dairesi'nde rüşvet alındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince, vergi dairesi müdürünün makam odasında ses ve görüntü takibi yapıldı.

RÜŞVET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yapılan sesli ve fiziki takipler sonrası D.E'nin, A.A. aracılığıyla Vergi Dairesi Müdürü S.O'ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi. Suçüstü yakalanan şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 200 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler "rüşvet" suçu kapsamında gözaltına alındı.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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