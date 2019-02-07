Son Dakika! BM, Kaşıkçı Cinayeti Raporunu Yayınladı: Suudiler Soruşturmayı Ciddi Şekilde Engelledi
Son dakika! BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunda, "Kaşıkçı cinayeti Suudi yetkililer tarafından önceden planlandı. Suudi Arabistan soruşturmayı ciddi şekilde engelledi." ifadeleri kullanıldı.
Birleşmiş Milletler Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunda, cinayetin Suudi Arabistan devleti yetkililerince planlandığı ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin cinayeti aydınlatma çabalarını ciddi bir şekilde baltaladığı ifade edildi.