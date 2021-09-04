Son dakika: Biri bacakları ve başı kesilmiş, ölü 2 yavru kedi bulundu
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Son dakika: Biri bacakları ve başı kesilmiş, ölü 2 yavru kedi bulundu

Son dakika: Biri bacakları ve başı kesilmiş, ölü 2 yavru kedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Gülsen Mutlu Akyol - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde birinin bacakları ve başı kesilmiş, diğerinde ise kesikler bulunan 2 ölü yavru kedi bulundu.

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde birinin bacakları ve başı kesilmiş, diğerinde ise kesikler bulunan 2 ölü yavru kedi bulundu.

Şebinkarahisar'ın Bülbül Mahallesi'ndeki bir ara sokakta dün akşam saatlerinde ortaokul öğrencisi A.Y., ölü 2 yavru kedi buldu. Kedilerden birinin bacakları ile başının kesildiğini, diğerinde ise kesikler olduğunu gören A.Y., hayvanların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı. Hayvanseverler de durumu polise haber verdi.Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hayvanseverler de kedilere işkence eden kişilerin bulunmasını istedi.


- Giresun
Son dakika: Biri bacakları ve başı kesilmiş, ölü 2 yavru kedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülsen Mutlu Akyol

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