Son dakika... Bir aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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Son dakika... Bir aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Son dakika haberi: ZONGULDAK'ta huzurevinde kalan İlimdar Güngör (68), 1 aylık emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Son dakika... Bir aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
11.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:44

ZONGULDAK'ta huzurevinde kalan İlimdar Güngör (68), 1 aylık emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Merkez Huzurevi Müdürlüğü'nde kalan İlimdar Güngör, 1 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi. Güngör'ün 1 aylık emekli maaşı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince Milli Dayanışma Kampanyası hesabına yatırıldı. Vefa sosyal destek grubu koordinatörü Ali Osman Yılmaz, dekontu Güngör'e teslim etti.Kampanyaya destek olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Güngör, "Sadece ülkemizde değil, dünyada olan koronavirüs salgınından dolayı bazı kimseler çocuğuna ekmek parası götüremezken bizler huzurevinde 3 öğün yemek yiyebiliyoruz. Bu da devletimizin sayesinde oluyor. Ufak bir katkımız olması için kampanyaya bir aylık emekli maaşımı bağışlıyorum. Belki de benim gibi düşünenler vardır. Eğer bu zamanlarda yardıma muhtaç olanlara yardım yapmazsak ne zaman yapacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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