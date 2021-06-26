Son dakika: Bingöl'deki deprem iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika: Bingöl'deki deprem iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika: Bingöl'deki deprem iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı işyerlerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı işyerlerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu iller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere birçok noktadan da hissedildi. Deprem nedeniyle Elazığ'ın 5 köyünde bazı evlerde hasar meydana geldi. Merkez üssü Kiğı ilçesinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem anları da işyerlerinin kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde işyerlerinde malzemelerin sarsıntı ile düştüğü görüldü. - BİNGÖL

Son dakika: Bingöl'deki deprem iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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