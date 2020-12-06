Son dakika: Bingöl'de teröristlere ait iki odalı sığınak imha edildi
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Son dakika: Bingöl'de teröristlere ait iki odalı sığınak imha edildi

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:29
Son dakika: Bingöl'de teröristlere ait iki odalı sığınak imha edildi

Son dakika haberi: Bingöl'de jandarma timlerinin bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda iki odalı sığınak tespit ederek imha edildi.

Bingöl'de jandarma timlerinin bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda iki odalı sığınak tespit ederek imha edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ve Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Adaklı ilçesi kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde çalılık alana gizlenmiş vaziyette tespit edilen iki odalı sığınak içerisinde mühimmat, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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