Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı
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Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı

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Son dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, yerli aşıyla ilgili müjde verip, "Önümüzdeki hafta gönüllülerimiz aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi" dedi. Tam normalleşme için 3 şartı sıralayan Koca, "İlki sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. İkincisi, aşılama ile toplumsal bağışıklığı elde edene kadar kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim. Üçüncüsü ise, salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır" dedi.

Yarın gerçekleşecek kabine toplantısı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yaptı. "Güvenle eski günlerimize dönmek için üç önemli konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum" diyen Bakan Koca, "İlki sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. İkincisi, aşılama ile toplumsal bağışıklığı elde edene kadar kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim. Üçüncüsü ise, salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

YERLİ AŞI MÜJDESİ

Koca, ayrıca "Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan Faz III insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"Sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını olmalıdır. Bu toplumsal bağışıklık için ilk şart. Lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. Aşılama ile toplumsal bağışıklığı elde edene kadar kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim.

Aşı olan vatandaşlarımız da toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyalım. Üçüncü şartımız salgın kontrolünün sürdürebilirliğinin sağlanmasıdır. Çok sayıda aşı geliştirme projemiz devam ediyor. Birinde son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta faz 3 insan çalışmalarımız için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi.

Aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız. Aşıların belirli süreyle bağışıklık sağladığı, iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliği konusunda bilimsel çalışmalar devam ediyor. Bu konuda bakanlığımız da çalışmaktadır. Elde edilecek bilimsel verileri sizlerle paylaşarak yol haritamızı belirlemiş olacağız.

Yerli aşılarımızın hangi usullerle kullanılacağını belirleyeceğiz. Umarım Sağlık Bakanı'nı daha az görecek, sesini daha az duyacaksınız. Bundan sonra size vereceğim en önemli haber yerli aşı ve salgının son bulması olacağını biliyor ve o günü iple çekiyorum. Gün gibi aydınlık, sağlıklı ve mutlu günler yakındır. Büyük Türkiye güçlü bir devlettir, bu güce güvenin, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum."

Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı
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Haber Yorumları (1)
MERYEM SEMERCİ: cok güzel haber inş hayırlı olur türkiye için
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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