Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor
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Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor

02.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:52

Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi ise aşı çalışmaları olacak.

Ülkemizde artan koronavirüs vaka ve vefat sayılarından sonra yeni kısıtlama tedbirleri alınırken, gelinen ciddi durum sonrası dünya üzerindeki aşı çalışmaları da yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle Türkiye'de denenen aşıların akıbeti vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

AŞI ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantıda, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında 'Aşı' gündemiyle toplanıyor
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