Son dakika! Bilecik'te iş kazası, sağ kolunu kaybetti
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Son dakika! Bilecik'te iş kazası, sağ kolunu kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Bilecik'te iş kazası, sağ kolunu kaybetti

Son dakika haberleri: Bilecik'te çalıştığı fabrikada iş kazası geçiren bir işçi sağ kolunu kaybettiği öğrenildi.

Bilecik'te çalıştığı fabrikada iş kazası geçiren bir işçi sağ kolunu kaybettiği öğrenildi.

Olay, Bilecik'in Vezirhan beldesindeki bir döküm fabrikasında meydana geldi. İddialara göre Necati Kaya (37), çalıştığı makine çevresinde temizlik yaptığı esnada bilinmeyen bir nedenle vücudunu bandın dönen tekerleğine kaptırdı. Meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan Kaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan sağlık müdahalesi sonrası Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Kaya, yoğun bakıma alındı.

Yaralı işçinin sağ kolunu kaybettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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