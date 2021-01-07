Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim
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Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim

07.01.2021 11:52 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:34

Son dakika! ABD'deki 3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Joe Biden'ın başkanlığı Kongre tarafından tescillendi. Kongre'nin aldığı karardan hemen sonra açıklamada bulunan Donald Trump, "Seçim sonuçlarına katılmıyorum ama 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim" dedi.

ABD'de dün Kongre üyeleri Biden'ın başkanlığını onaylamak için bir araya gelirken, Trump destekçileri Kongre binasını bastı. Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 4 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

BİDEN RESMEN BAŞKAN OLDU

4 saatlik baskının ardından oturuma devam eden Kongre üyeleri, Trump'ın bazı eyaletlerde yaptığı itirazları reddetti. Yılan hikayesine dönen 3 Kasım başkanlık seçimleri böylece resmi sonuca bağlandı ve Biden resmen ABD'nin yeni başkanı oldu.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: SORUNSUZ ŞEKİLDE DEVREDECEĞİM

Biden'ın başkanlığı resmen onaylanırken, ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump kararın ardından açıklamada bulundu. Trump ilk açıklamasında, "Seçim sonuçlarına katılmıyorum ama 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim. Sorunsuz ve düzenli bir geçiş olacak" dedi.

Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim

TRUMP KİŞİSEL BİLGİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan kararın ardından Trump hemen Twitter adresinde güncellemeye gitti. Biden'n zaferine boyun eğen Trump, resmi adresindeki açıklamayı "45. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı" olarak değiştirdi.

Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim
Haber Yorumları (27)
MERT: Amerika hayaller dünyası diyen yerli angutlara Parisin Eyfeli yakışır şu saatten sonra
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KEŞİŞ: Hayatında göremeyeceğin yerlwer icin ahkam kesme ıraklı barzaninin Türkiyede şirket ve topraklarını hic ne kadardır acaba diye düşündünmü
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NE ALAKA: çok cahil bir yorum
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