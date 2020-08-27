Son dakika... Besihane yangınında 12 hayvan telef oldu, 1 milyonluk zarar oluştu
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Son dakika... Besihane yangınında 12 hayvan telef oldu, 1 milyonluk zarar oluştu

Son dakika haberine göre DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas ilçesinde, bir büyükbaş hayvan besihanesinde çıkan yangında 12 hayvan telef oldu, 1 milyonluk zarar oluştu.

Son dakika... Besihane yangınında 12 hayvan telef oldu, 1 milyonluk zarar oluştu
27.08.2020 09:38 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:42

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas ilçesinde, bir büyükbaş hayvan besihanesinde çıkan yangında 12 hayvan telef oldu, 1 milyonluk zarar oluştu.

Olay, Tavas ilçesinde faaliyet gösteren Adem Kana-İbrahim Kana kardeşlere ait büyükbaş hayvan besihanesinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında, alevler bir anda besihanenin tamamını sardı. Yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Denizli, Kale ve Tavas'tan 5 itfaiye aracı ve 2 kepçeyle müdahale edildi.

Yangında 12 adet hayvan elektrik çarpması sonucu telef oldu, 90 ton buğday ve arpa ile yaklaşık 4 bin paket saman ve yonca hasar gördü. Çiftçi aileye ait traktörün yandığı ve 2 adet deponun da kullanılamayacak şekilde zarar gördüğü yangında yaklaşık 1 milyon lira civarında zarar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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