Son dakika... Bergama'da orman yangını (3)
27.09.2020 01:45 | Son Güncelleme: 27.09.2020 01:49
Son dakika haberlerine göre YANGIN BALIKIESİR'E SIÇRADIİzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, alevler Balıkesir'e de sıçradı.
YANGIN BALIKIESİR'E SIÇRADI
İzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, alevler Balıkesir'e de sıçradı. Bergama'nın Madra bölgesine bağlı Oruşlar Mahallesi'nde ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 50 arazöz, 2 dozer, 5 itfaiye arcı,10 su tankeri ile çalışmalar sürerken, yangın Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan karaçam ağaçlarından oluşan ormana da sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cevdet ŞEN