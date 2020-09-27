Son dakika... Bergama'da orman yangını (3)

Son dakika haberlerine göre YANGIN BALIKIESİR'E SIÇRADIİzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, alevler Balıkesir'e de sıçradı.