Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. torununun doğumunun ardından kızı hakkında yapılan ahlaksız yorumlar hakkında ilk kez konuştu ve "Bu alçakların peşini bırakmayacağız" dedi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece dünyaya gelen Esra-Berat Albayrak çiftinin 4. çocuğu ve kendisinin 8. torununun ardından kızı ve ailesi hakkında yapılan ahlak dışı paylaşımlara sert çıktı. Erdoğan "Yargı ve emniyet teşkilatlarımız harekete geçip bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespit etmeye başladı. Bu alçakların peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"BAZI ALÇAKLAR BU GÜZEL İKLİMİ KİRLETMEYE ÇALIŞTI"

"Aile olarak birkaç gündür can acıtıcı mesele ile karşı karşıyayız. Önceki gece 8. torunum dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevinci paylaştı bu mesajın altında on binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yazdı sayıca az da olsa insanlıktan dahi nasibini almamış bazı alçaklar hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı.

"BU ALÇAKLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Yargı ve emniyet teşkilatlarımız harekete geçip bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespit etmeye başladı. Bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını soracağız. Bunlar ahlak sahibi değil. Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız."