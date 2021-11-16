Son dakika... Belediye otobüsü, minibüse çarptı: Kaza anı kamerada - Haberler
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Son dakika... Belediye otobüsü, minibüse çarptı: Kaza anı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel
Son dakika... Belediye otobüsü, minibüse çarptı: Kaza anı kamerada

Son dakika haber: KONYA'da belediye otobüsü, dönmek için aniden manevra yaptığı minibüsle çarpıştı.

KONYA (DHA) - KONYA'da belediye otobüsü, dönmek için aniden manevra yaptığı minibüsle çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, o anlar da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaza, saat 15.10 sıralarında merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi'nde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Mehmet Akif Demiryürek yönetimindeki 42 BBZ 16 plakalı otobüs, önünde aniden sola dönmek için manevra yapan Mehmet Karataş yönetimindeki 42 CRV 76  plakalı minibüse çarptı. Kazada sürücüler Mehmet Akif Demiryürek, Mehmet Karataş, ve minibüste yanında bulunan İbrahim Karataş, Hayfa S., Muna Y. ve  Selver D. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde otobüsün, çarpmasıyla minibüsteki bir kişinin, kapının açılması sonu yere düştüğü görülüyor. Soruşturma sürüyor.

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Son dakika... Belediye otobüsü, minibüse çarptı: Kaza anı kamerada

Son dakika... Belediye otobüsü, minibüse çarptı: Kaza anı kamerada

Son dakika... Belediye otobüsü, minibüse çarptı: Kaza anı kamerada

Son dakika... Belediye otobüsü, minibüse çarptı: Kaza anı kamerada

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Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Son Dakika Haberleri

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