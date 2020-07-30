Son Dakika: Bayram öncesi Bursa Terminali abluka altında

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Bayram öncesi Bursa Terminali abluka altında

Bursa protokolü şehirler arası otobüs terminalinde denetim yaptı, vali, belediye başkanı, jandarma komutanını karşısında gören yolcular ve sürücüler sürprizi yaşadı

BURSA - Bursa'da Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı şehirler arası otobüs terminalinde denetim yaptı. Protokol üyeleri otobüste yolculuk yapanlara "İyi bayramlar" diledi.

Bursa'da Kurban Bayramı öncesi denetimler hız kesmeden devam ediyor. Denetimler kapsamında protokol terminale çıkarma yaparak denetimlerde bulundu. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç otobüs terminalinde otobüsleri tek tek denetledi. Otobüsler içerisinde maske, mesafe, ateş kontrol ve hijyen denetimi yapılırken, otobüs dışında da lastik ve sürücü evrakları incelenerek yolculara iyi bayramlar dileklerinde bulunuldu.

Terminaldeki denetimleri yerinde incelediklerini söyleyen Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Denetlediğimiz otobüslerin hepsine baktığımızda bir vatandaşımızda bir farkındalık oluşmuş. İyi yolculuklar dilediğimiz tüm yolcularda maske vardı. Biz bugün il idarecileri olarak hem vatandaşımıza iyi yolculuklar hem de iyi bayramlar dileyerek dikkat etmeleri konusunda tavsiyelerde bulunduk. Kurban Bayramı ve tüm seyahatlere ilişkin bütün kurumlarımız tedbirlerini aldı. Bu bayramda dikkat etmeliyiz ki pandemi devam ediyor. Pandemi sürecinde belirttiğimiz gibi maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını tavsiye ediyoruz. Kurban Bayramı ziyaretlerini en aza indirerek sınırlı sayıda temasla bayramı geçirmeyi vatandaşımıza temenni ediyoruz. Bayramda 5 gün boyunca gerekli tüm trafik tedbirlerini, personel sayımızı arttırdık. Tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum." diye konuştu.

Terminalden çıkış yapan otobüslerdeki yolculara "iyi bayramlar" dileklerinde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bugün Sayın Valimiz ve il idarecilerimiz olarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek personelimize iyi bayramlar dileklerinde bulunduk. Bugün de terminal çıkışındaki otobüsleri tek tek denetleyerek hem iyi bayramlar diledik hem de tedbirler açısından tekrar bilgilendirdik. Genel anlamda halkımız tedbirlere uyduğu için sevinçliyiz. Bu kapsamda ülke halkımıza ve tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum." İfadesinde bulundu.

Kaynak: İHA