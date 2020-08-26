Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
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Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Musa Orhan, dün tahliye edilmişti. Başsavcılık, bugün Musa Orhan'ın tahliye edilmesine itiraz etti. Mahkeme, Başsavcılığın tahliyeye yaptığı itirazı reddetti.

26.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:00

Batman'da uzman çavuş Musa Orhan tarafından evlilik vaadiyle kandırılan ve tecavüze uğradıktan sonra intihar eden İpek Er, geçtiğimiz günlerde verdiği yaşam savaşını kaybetti. Genç kıza cinsel istismarda bulunan Musa Orhan ise geçtiğimiz hafta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Orhan'ın, dün akşam tahliye edilmesinden sonra ise Başsavcılık harekete geçerek, tahliye kararına itirazda bulundu. Başsavcılığın tahliyeye yaptığı itirazı mahkeme reddetti.

DÜN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Batman'da yaşayan 18 yaşındaki İpek Er'e tecavüz etmekle suçlanan Musa Orhan hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlaması ile dava açıldı. Kısa sürede yakalanan Orhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukatı tarafından tutukluluğuna itiraz edilen Musa Orhan, dün gece cezaevinden tahliye edildi. Avukat, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü. İtirazı değerlendiren Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Orhan'ın tahliyesini onaylarken bugün devreye giren Başsavcılık ise verilen karara itiraz etti. Başsavcılığın tahliyeye yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedildi.

"ZORLA BİRLİKTE OLDU"

İntihar etmeden bir hafta önce savcılığa giderek şikayette bulunan İpek Er, ifadesinde yaşadıklarını şu şekilde anlatmıştı: "Beni evlenmek vaadiyle kandırarak alkol ve hap vererek zorla birçok kez ilişkiye girdi. Zorla ırzıma geçen, beni evlenme vaadi ile kandıran, tecavüz eden Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli ismini Musa Orhan olarak bildiğim şahıstan davacı ve şikâyetçiyim. Yaşadığımız cinsel birliktelik zorla ve istemeden alkolün etkisi ile ve gücümün kendisine yetmemesi nedeni ile zorla olmuştur. Ancak ertesi sabah kendisi ile yaşadığımız birliktelik kendi rızam dahilinde olmuştur. İntiharın eşiğine geldim. Ailemin yüzüne bakamıyorum."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Haber Yorumları (71)
DOKTOR: Kız önceden gönlüyle kaçmış sonradan evlenmeyi ve şikayetçi olmuş
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MEHMET: Bu adamın savunulacak tarafı yok. Öncelikle bunu savunan avukatı ve ardından serbest yargılayan hakimi sorgulamak lazım.
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HAK YOLCUSU: Allaha şükür Cehennem var zalimler için yoksa vicdanlar tek teselli yoksa vicdanlar sızlıyor
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500
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