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Son Dakika | Başkent'te 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Başkent'te 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Başkent'te 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan -Ayaş yolunda meydana gelen kazada, Mertcan B., 06 DU 3270 plakalı kamyonetiyle kırmızı ışık ihlali yaptığı esnada seyir halinde giden Hakan A. kontrolündeki 06 BT 4335 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki aracın karıştığı kazada toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Son Dakika | Başkent'te 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Son Dakika | Başkent'te 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Son Dakika | Başkent'te 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Son Dakika | Başkent'te 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Gökhan Murat Göktürk - Son Dakika Haberleri
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