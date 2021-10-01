Son Dakika | Başkent'te 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Başkent'te 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan -Ayaş yolunda meydana gelen kazada, Mertcan B., 06 DU 3270 plakalı kamyonetiyle kırmızı ışık ihlali yaptığı esnada seyir halinde giden Hakan A. kontrolündeki 06 BT 4335 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki aracın karıştığı kazada toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.