Son Dakika | Başkan Kılıç, çocukların hediyelerini unutmadı
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Son Dakika | Başkan Kılıç, çocukların hediyelerini unutmadı

Son Dakika | Başkan Kılıç, çocukların hediyelerini unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Tut ilçe Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocukların hediyelerini unutmadı.

Adıyaman'ın Tut ilçe Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocukların hediyelerini unutmadı.

Başkan Mehmet Kılıç, korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara hediyeleriyle beraber kendisi gitti. Pandemi kuralları gereği 23 Nisan coşkusu bu yılda sokaklara yansımadı. Ancak bu durum, Tut'taki çocukların 23 Nisan kutlamalarına engel olamadı. Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, 23 Nisan sabahı mesafeli bir şekilde belediye araçlarını bayrak ve balonlarla süsleyerek konvoy oluşturdu. Tut sokaklarındaki bu tablo, renkli görüntüler oluşturdu.

Başkan Kılıç, konvoy eşliğinde çocuklara evlerinde ziyarette bulundu, sohbet etti. Kılıç, ziyaretleri sırasında çocuklara satranç takımı hediye etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini hatırlatan Başkan Kılıç, "Dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan bu ülkenin geleceği çocuklara aittir. Dolayısıyla çocuklarsız bir 23 Nisan kutlaması düşünemezdik. Pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı uygulanınca 'Madem çocuklar gelemiyor biz onlara gidelim' dedik. Böyle bir kutlama yaptık. Çok ta iyi oldu. Çünkü çocuklar sevindi onların gözündeki ışıltıyı gördük. Çocuklar bizim geleceğimiz. Umuyorum ki gelecek 23 Nisan'ları sokaklara taşarak daha bir coşkulu, daha görkemli şekilde kutlarız. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, gözlerinden öpüyorum" dedi. - ADIYAMAN

Son Dakika | Başkan Kılıç, çocukların hediyelerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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