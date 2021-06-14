Son dakika! Başkan Aktaş, ateş başında gençlerle sohbet etti
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Son dakika! Başkan Aktaş, ateş başında gençlerle sohbet etti

Son dakika! Başkan Aktaş, ateş başında gençlerle sohbet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Doğa Sporları Topluluğu Gençlik Kampını ziyaret ederek, gençlerle ateşin başında sohbet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Doğa Sporları Topluluğu Gençlik Kampını ziyaret ederek, gençlerle ateşin başında sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTÜ Doğa Sporları Topluluğu'nun Uludağ Sarıalan'da kurdukları Gençlik Kampı'nı ziyaret etti. Ateşin başında çay eşliğinde gençlerle tek tek tanışan Başkan Aktaş, hayata dair tecrübelerini paylaşarak gençlerin düşüncelerini aldı. Gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, müzik öğretmeni Onur Narınç eşliğinde söylenen şarkılara da gençlerle birlikte eşlik etti.

BTÜ Doğa Sporları Topluluğu öğrencileriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Aktaş, gençlerle doğada istişare etme imkanı bulduğunu belirtti. Gençlerin faaliyetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri adına eksik ve aksaklıkları not aldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Gençlerin eğitim hayatları devam ederken hayata daha iyi hazırlanmaları adına sosyal faaliyetleri de yoğun bir şekilde yaşamalarını arzu ediyoruz. Onlarla aynı sıralardan geçmiş biri olarak bu tür faaliyetlerin onlara hayata daha iyi hazırlayacağına inanıyorum. Bursa coğrafyası itibariyle çok özel bir şehir. Bu manada doğa sporları topluluğunun da değerli olduğunu düşünüyorum. Pandemi sürecinin çok konuşulduğu bir süreçte doğayla daha fazla iç içe olmamız gerektiğine inanıyorum. Gençlik kampına katılan bütün gençlere eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyor, bu faaliyetleri için de tebrik ediyorum" dedi.

BTÜ Doğa Sporları Topluluğu Başkanı Ahmet Kaçar ise, davetleri üzerine gençlik kampını ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Topluluğun düzenli olarak kamp, yürüyüş, kayak ve kültürel etkinlikler yaptığını hatırlatan Kaçar, kamp alanlarında öğrencileri eğlendirmeye, doğayla tanıştırmaya ve doğa bilinci oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi. Yaptıkları çalışmalarda olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Kaçar, Başkan Alinur Aktaş'ın destek sözünden ötürü çok mutlu olduklarını belirtti. - BURSA

Son dakika! Başkan Aktaş, ateş başında gençlerle sohbet etti
Son dakika! Başkan Aktaş, ateş başında gençlerle sohbet etti
Son dakika! Başkan Aktaş, ateş başında gençlerle sohbet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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