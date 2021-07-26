Son Dakika | Bartın'da köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Son Dakika | Bartın'da köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Son Dakika | Bartın'da köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bartın'da köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bartın'da köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, M.D'nin (66) tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğunu gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda alarak jandarmaya şikayette bulundu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.D, işlemlerinin ardından "hayvana cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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