Son dakika: Baraja uçan kamyonette ölen 3 kişinin cenazeden döndükleri ortaya çıktı
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Son dakika: Baraja uçan kamyonette ölen 3 kişinin cenazeden döndükleri ortaya çıktı

13.02.2021 13:00 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:05
Son dakika: Baraja uçan kamyonette ölen 3 kişinin cenazeden döndükleri ortaya çıktı

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'un Bafra ilçesinde Altınkaya Barajı'na düşen kamyonette yaşamını yitiren 3 kişinin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri ortaya çıktı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Altınkaya Barajı'na düşen kamyonette yaşamını yitiren 3 kişinin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri ortaya çıktı. Ölenlerden Kamil Öztürk toprağa verilirken, Dursun Ali Doğan ve oğlu Hüseyin Doğan'ın ise yarın defnedileceği öğrenildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Bafra ilçesine bağlı Kolay beldesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 55 NR 383 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp Altınkaya Baraj gölüne düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama-kurtarma dalgıçları, otomobildeki Kamil Öztürk, Dursun Ali Doğan ve oğlu Hüseyin Doğan'ın cansız bedenine ulaştı. Faik Öztürk ise yaralı kurtarıldı. Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ise morga kondu.Ölen 3 kişinin bir yakınlarının cenazesinden dönerken kaza geçirdikleri ortaya çıktı. İlçede inşaatlarda boyacılık yaptığı ifade edilen Kamil Öztürk, Yeni Mezarlık'ta toprağa verilirken, Dursun Ali Doğan ve oğlu Hüseyin Doğan'ın ise yarın defnedileceği kaydedildi.


Son dakika: Baraja uçan kamyonette ölen 3 kişinin cenazeden döndükleri ortaya çıktı
Son dakika: Baraja uçan kamyonette ölen 3 kişinin cenazeden döndükleri ortaya çıktı
Son dakika: Baraja uçan kamyonette ölen 3 kişinin cenazeden döndükleri ortaya çıktı
Son dakika: Baraja uçan kamyonette ölen 3 kişinin cenazeden döndükleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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